

Инженерные специальности в нашей стране становятся всё более востребованными. Именно поэтому правительство считает необходимым поддерживать и образовательный процесс, и студентов. В среду премьер-министр Ион Кику посетил Технический университет Молдовы и рассказал о Плане действий правительства на 2020-2023 годы.



Премьер подчеркнул, что правительство поддержит все проекты, способствующие качественному развитию ВУЗа, и увеличит инвестиции в процесс подготовки грамотных специалистов. Премьер-министр выразил уверенность, что индустриализация национальной экономики является одним из основных решений для устойчивого экономического роста, и, как результат, создания престижных рабочих мест и прекращения оттока молодых специалистов из страны. Глава кабмина также подчеркнул, что благодаря индустриализации национальной экономики Молдова будет включена в региональные и глобальные экономические сети. Стоит отметить, что в настоящее время в Техническом университете Молдовы обучаются около 8 тысяч студентов.