

Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в заседании Ассоциации европейского бизнеса и американской торговой палаты в Молдове, которое состоялось в правительстве. Помимо представителей данных организации, в мероприятии приняли участие около 100 бизнесменов, а также посол США в Молдове Дерек Хоган.

Общаясь с представителями бизнеса и американской торговой палаты в Молдове, глава кабинета министров заверил собеседников в том, что правительство, руководимое им уделяет особое внимание проблемам бизнес климата в нашей стране, и предпринимает все возможные усилия для его улучшения.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



„Я считаю дискуссии с бизнес средой жизненно важными для исполнительной власти. Мы хотим, чтобы политики, которые мы продвигаем, четко согласовывались с вашими потребностями. Такова наша основная цель, ибо другой подход будет означать, что мы живем в параллельной вселенной. Мы уделяем большое внимание диалогу с бизнесом. С самого начала мы стремились стать надежным и предсказуемым правительством в том, что касается продвигаемых политик».



Премьер-министр рассказал присутствующим и о плане действий правительства на следующие 3 года.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы утвердили План действий правительства на 2020-2023, можете сами увидеть, что один из приоритетов в этом документе – развитие экономики, индустриализация. Мы делаем акцент на секторах, которые генерируют повышенную добавочную стоимость. Есть и много других действ, направленных на восстановление экономического потенциала страны».



Бизнесмены выразили готовность внести, вместе с правительством, вклад в создание среды, благоприятной для привлечения иностранных инвестиций в Республику Молдова. Предприниматели перечислили проблемы, с которыми они сталкиваются, и внесли предложения по их решению. В числе упомянутых вопросов были: реформирование сектора юстиции, построение верховенства закона, оцифровка государственного сектора, демонополизация страхового рынка, борьба с коррупцией в учебных заведениях, улучшение качества госуслуг, создание предсказуемой среды деятельности. Присутствовавший на мероприятии посол США в Молдове Дерек Хоган, который также является почетным председателем AmCham, заявил, что роль бизнес-ассоциаций заключается в том, чтобы перенести в Молдову лучшие международные практики.



ДЕРЕК ХОГАН, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ США В МОЛДОВЕ

«Мы видим в Молдове огромный потенциал. Область ИКТ, туризм и легкая промышленность – это лишь некоторые из перспективных, готовых к инвестициям секторов. Есть шаги, которые правительство может предпринять, чтобы еще больше усилить этот потенциал. Сильные учреждения являются основой здорового делового климата. Поэтому мы работаем вместе с Правительством Республики Молдова над укреплением судебной системы».

В завершение дискуссий премьер-министр Ион Кику поблагодарил бизнесменов за смелость и вдохновение, а посла США – за поддержку, оказываемую на протяжении всего времени Республике Молдова.