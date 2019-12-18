

Вечером в среду Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Программа поездки - насыщенная. Ее деталями глава государства поделился накануне в эфире общественного телеканала, уточнив, что в четверг у него запланирован ряд важных встреч в Москве с руководством России и с патриархом Кириллом. А в пятницу Игорь Додон примет участие в неформальном заседании лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, на которое он был приглашен Владимиром Путиным. Там же пройдет неформальная беседа лидеров стран ЕАЭС. Кроме того, состоится официальная встреча молдавского президента с российским лидером, на которой стороны обозначат цели на будущий год.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Очень надеемся, что уже в следующем году расширится спектр экспортируемой из Молдовы в Россию продукции, а также увеличится объем экспорта. Надеемся, что будут важные инвесторы в разных областях и секторах. Также очень надеемся, что в следующем году состоится официальный визит кого-либо из высшего руководства РФ в Молдову. Работаем и над этим».