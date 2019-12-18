

Дать конкретные результаты населению – главная задача, которой намерено посвятить себя всё руководство страны. Об этом в эфире общественного телеканала заявил президент Игорь Додон, подчеркнув, что очень важно, чтобы люди почувствовали на себе заботу государства.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы хотим, чтобы люди почувствовали, что президент, правительство и парламент заботятся о них, а не живут в другом измерении, на Луне, и говорят, что всё хорошо, когда на самом деле это не так. Поэтому моя задача на предстоящие 10-11 месяцев, до следующей осени, – дать людям конкретные результаты, которых они ждут».



Глава государства уверен: руководство страны должно сосредоточиться на актуальных проблемах населения, с которыми люди сталкиваются день за днем, а не на предвыборной кампании, как делают некоторые политики, которые уже начали позиционировать себя в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. В связи с этим Игорь Додон прокомментировал намерение Майи Санду сместить его с поста главы государства, уточнив, что пока кто-то будет думать о том, как занять президентское кресло, он будет работать на благо страны и населения.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Пока она будет думать, как «убрать» Додона с должности президента, я буду заниматься решением проблем граждан, и пусть нас рассудят люди. Я буду и дальше рядом с населением, я и дальше буду выдвигать социальные инициативы, буду уделять внимание инфраструктурным проектам, пенсиям, зарплатам. Это гораздо важнее».



Напомним, накануне, по окончанию Республиканского съезда Партии социалистов, на который глава государства был приглашен в качестве почетного гостя, Игорь Додон заявил, что предстоящие в следующем году выборы президента, пройдут всенародно, и уточнил, что не принял еще окончательного решения – будет он баллотироваться на второй срок или нет.