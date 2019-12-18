

День за днем сотрудники полиции исполняют свой долг по обеспечению безопасности и правопорядка. Руководство Молдовы поздравило всех сотрудников и ветеранов этой структуры с их профессиональным праздником, пообещав всестороннюю поддержку со стороны государства.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«От имени всех граждан хочу выразить благодарность за преданность и самоотверженность полицейских, которые на протяжении всей нашей неспокойной истории обеспечивали законность и правопорядок, защищали целостность и суверенитет страны. Республика Молдова глубоко признательна тем, кто находится на переднем крае защиты от незаконных действий и кто, несмотря на существующие в обществе трудности, ежедневно прилагает усилия по поддержанию общественного порядка и безопасности людей».



В честь профессионального праздника президент пожелал всем сотрудникам и ветеранам полиции высоких профессиональных достижений и морального удовлетворения карьерой, а их семьям - крепкого здоровья и благополучия. Глава государства призвал молодых полицейских проявлять настойчивость и упорство в служении Отчизне во благо народа и Республики Молдова. Также Игорь Додон отметил, что всегда нужно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нашу безопасность.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Наш долг – помнить и ценить их дела, и строить единое и процветающее государство для будущих поколений».



Поздравления от имени всего законодательного органа страны направила и председатель парламента Зинаида Гречаный, пообещав полную поддержку со стороны народных избранников.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«От имени парламента я выражаю вам признательность за деятельность, полную риска, за самоотверженность, которую вы проявляете ежедневно, а от имени граждан - благодарность за обеспечение и защиту безопасности жизни и имущества людей. Порядок и мир в обществе зависят от добросовестного выполнения вами службы. Поэтому я призываю вас служить Республике Молдова и в дальнейшем с преданностью и достоинством».



От имени всего кабинета министров с профессиональным праздником полицейских поздравил и глава правительства Ион Кику, заявив, что понимает, с какими сложностями сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в своей ежедневной работе.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Уважаемые сотрудники полиции, вы выбрали ремесло, которое требует полной самоотдачи, и, к сожалению, иногда даже жертвенности. Работа полицейского требует и огромного достоинства. Национальная полиция – ровесница Республики Молдова, поэтому прекрасно осведомлена обо всех проблемах, с которыми сталкивалось наше государство в процессе своего становления. Сейчас полиция проходит через процесс реформирования, призванный консолидировать структуру и придать значимость статусу полицейского. Мы улучшим условия работы сотрудников полиции, и тем самым добьемся роста эффективности труда полицейских».



Особые слова в этот день прозвучали и от главы Министерства внутренних дел Павла Войку, который не понаслышке знает о том, что такое быть полицейским, потому что он сам прошел этот нелегкий путь. В своем поздравлении Войку поблагодарил сотрудников полиции за проявляемую ими самоотверженность и преданность выбранной профессии.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Сегодня, в 29-ую годовщину со дня создания национальной полиции, хочу выразить признательность тем ветеранам, который стояли у истоков появления ведомства, тем героям, которые пожертвовали собственной жизнью ради страны в 1992 году, тем, кого в работе не останавливали ни риск, ни страх, когда на кону стояла человеческая жизнь. В качестве министра внутренних дел я сделаю всё от себя зависящее для того, чтобы вместе улучшить работу полиции. Нам удастся это сделать, если мы не откажемся от принципов чести и достоинства, если будем едины в любви к стране и народу и на страже безопасности».



Генеральный примар столицы Ион Чебан также не остался в стороне от этого важного для страны праздника и еще более важной профессии. Кишиневский градоначальник призвал сотрудников полиции с честью исполнять свой профессиональный долг и оставаться верными профессии, подчеркнув, что государство, в свою очередь, будет делать всё возможное для того, чтобы улучшить условия труда данной категории бюджетников.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Высоко ценим патриотизм, человечность, преданность и профессионализм, проявляемые в вашей работе изо дня в день. Знаю, что вам нелегко, потому что эта профессия требует неимоверной ответственности, которая, к сожалению, по большей части, не оценивается так высоко. Мы, власти, должны создать вам благоприятные условия труда для того, чтобы вы, полицейские, оставались на службе государству и граждан, и с честью исполняли свой долг. Таким образом, уровень доверия населения к правоохранительным силам возрастет».