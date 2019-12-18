Глава управления торговли и общественного питания Марчел Замбицкий подал в отставку
Глава муниципального управления торговли и общественного питания Марчел Замбицкий написал заявление об отставке с занимаемой должности. Также сообщается, что Замбицкий освободит должность после 10 января 2020 года, так как он попросил отпуск, предусмотренный трудовым законодательством.
До этого времени временно исполнять обязанности главы управления будет заместитель главы ведомства Валентина Константинова.
Опубликовано: 19:20 18/12/2019
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