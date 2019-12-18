Президент Республики Молдова посетил столичный Центр размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, где в настоящее время находятся 178 человек.



Игорь Додон обсудил с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и лица, получившие приют в этом Центре. В канун новогодних праздников президент передал подарки от Благотворительного фонда Первой леди “Din Suflet”, в том числе 10 телевизоров и продукты питания, а также пообещал в начале следующего года подарить еще 20 телевизоров.



«Заверил присутствующих в том, что буду и далее оказывать всю необходимую помощь, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов Администрации Президента, Правительства и Парламента Республики Молдова», - отметил Додон.