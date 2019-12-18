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Муниципальный совет Кишинева рассмотрит в четверг в первом чтении проект бюджета на 2020 год


Муниципальный совет Кишинева рассмотрит в четверг, на заседании, проект бюджета в первом чтении на 2020 год.

Согласно проекту, доход бюджета на 2020 год - 4,3 млрд. леев, в том числе перевод из госбюджета - 2,4 млрд. леев, расход - 4,6 млрд. леев. Дефицит бюджета - 291,6 млн. леев.

Доходная часть бюджета в 2019 году была - 3,9 млрд. леев, расходы - 4,2 млрд. леев, дефицит - 329 млн. лев.

Бюджет на 2019 год был принят во втором чтении 19 декабря.


Опубликовано: 19:12 18/12/2019

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