Муниципальный совет Кишинева рассмотрит в четверг в первом чтении проект бюджета на 2020 год
Муниципальный совет Кишинева рассмотрит в четверг, на заседании, проект бюджета в первом чтении на 2020 год.
Согласно проекту, доход бюджета на 2020 год - 4,3 млрд. леев, в том числе перевод из госбюджета - 2,4 млрд. леев, расход - 4,6 млрд. леев. Дефицит бюджета - 291,6 млн. леев.
Доходная часть бюджета в 2019 году была - 3,9 млрд. леев, расходы - 4,2 млрд. леев, дефицит - 329 млн. лев.
Бюджет на 2019 год был принят во втором чтении 19 декабря.
Согласно проекту, доход бюджета на 2020 год - 4,3 млрд. леев, в том числе перевод из госбюджета - 2,4 млрд. леев, расход - 4,6 млрд. леев. Дефицит бюджета - 291,6 млн. леев.
Доходная часть бюджета в 2019 году была - 3,9 млрд. леев, расходы - 4,2 млрд. леев, дефицит - 329 млн. лев.
Бюджет на 2019 год был принят во втором чтении 19 декабря.
Опубликовано: 19:12 18/12/2019
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