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На Ботанике откроется «рождественский городок»



В секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачия и Дечебал, через несколько дней откроется «рождественский городок». Претура сектора в настоящее время занимается установкой каркасов для новогодней ярмарки.

Также, как сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, уже установлена главная елка этого микрорайона города.

На Ботанике откроется «рождественский городок»


Опубликовано: 14:05 18/12/2019

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