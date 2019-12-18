В секторе Ботаника, на пересечении бульваров Дачия и Дечебал, через несколько дней откроется «рождественский городок». Претура сектора в настоящее время занимается установкой каркасов для новогодней ярмарки.Также, как сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, уже установлена главная елка этого микрорайона города.