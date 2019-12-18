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Въезд в КПП «Кучурган» заблокирован: образовались километровые заторы


Одесские аграрии, протестующие против принятия закона о продаже земли, сегодня с утра перекрыли пункт пропуска «Кучурган».

Как сообщают очевидцы, в акции участвует около 400 человек и 40 единиц сельхозтехники, передает dumskaya.net

На въезде в пункт пропуска образовались километровые заторы.

«Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли. Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза. Акции продолжаются по всей стране и будут только нарастать. Мы не остановимся», — сообщила на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

Напомним, вчера протестующие против земельной реформы перекрывали трассу Киев-Одесса.


Опубликовано: 13:46 18/12/2019

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