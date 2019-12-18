Одесские аграрии, протестующие против принятия закона о продаже земли, сегодня с утра перекрыли пункт пропуска «Кучурган».



Как сообщают очевидцы, в акции участвует около 400 человек и 40 единиц сельхозтехники, передает dumskaya.net



На въезде в пункт пропуска образовались километровые заторы.



«Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли. Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза. Акции продолжаются по всей стране и будут только нарастать. Мы не остановимся», — сообщила на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.



Напомним, вчера протестующие против земельной реформы перекрывали трассу Киев-Одесса.