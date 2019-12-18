Сотрудники Пограничной полиции провели обыск в доме гражданина, который привлечён к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, пишет aif.md.



Действия прошли вчера по согласованию с прокуратурой Унген. В результате в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты партия боеприпасов без документов, мобильные телефоны и блокнот с записями. Обыски проходили в рамках дела по ликвидации преступной группы, члены которой организовали канал незаконной миграции.



В ходе обыска 29-летний подозреваемый не смог объяснить происхождение 64 патронов калибра 9 мм и 7,62 мм, двух зарядных устройств и трёх мобильных телефонов.



Кроме того, в квартире был найден блокнот с контактами некоторых людей, однако по этому поводу задержанный отказался давать какие-либо объяснения. На основании полученных данных подозреваемый в нелегальной миграции был задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 1 150 до 1 350 условных единиц или тюремный срок от 5 до 7 лет, с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок от 3 до 5 лет.

