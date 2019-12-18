

Сегодня, в канун праздника Святого Николая, в Администрацию Президента приехали 130 детей из пяти приютов, находящихся в разных регионах страны.



Дети своими колядками с добрыми пожеланиями процветания и благополучия принесли с собой волшебство праздников. Кроме того, юные гости с воодушевлением посмотрели художественную программу, представленную ансамблем „Picături Muzicale” и президентским оркестром. После этого для них была проведена экскурсия по зданию.



Поскольку Святой Николай считается покровителем детей, особенно нуждающихся, да еще и добрым дедушкой, приносящим подарки, глава государства вместе с Первой леди Галиной Додон вручили каждому ребенку по подарку от Благотворительного фонда „Din Suflet”.



«Радует то, что нам удается принести хоть немного радости детям, увидеть улыбки на их лицах, оставить в маленьких сердцах тепло от волшебства зимних праздников.



В завершение встречи пожелал юным гостям здоровья, радости и счастливого детства, добавив, что буду делать всё возможное для обеспечения достойного будущего детям нашей страны», - отметил Додон.

