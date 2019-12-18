В Кишиневе на некоторых улицах, по инициативе примэрии, началось осуществление пилотного проекта "Зеленый коридор". Предполагается, что данный проект поможет разгрузить движение транспорта в часы пик, утром и вечером.



Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что на сегодняшний день проект осуществляется на главных улицах города.



"Он подразумевает включение зеленого сигнала светофора на дорогах с большим потоком автомобилей. Во вторник вечером с 16.30 до 20.00 проект осуществлялся на улице Василе Александри и шоссе Хынчешть",- сказал примар.



В среду проект будет осуществлен на улице Александр Пушкин, Василе Лупу и Константин Стере.



В случае, если проект покажет положительные результаты, он будет осуществлен во всех секторах города.



Чебан сообщил, что кроме проекта в процессе формирования находится совместная с МВД рабочая группа, в рамках которой будут обсуждаться разные вопросы и методы решения, в частности относительно автомобильного движения.