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Декларация Республиканского совета ПСРМ
 

В столице началось осуществление пилотного проекта "Зеленый коридор"


В Кишиневе на некоторых улицах, по инициативе примэрии, началось осуществление пилотного проекта "Зеленый коридор". Предполагается, что данный проект поможет разгрузить движение транспорта в часы пик, утром и вечером.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что на сегодняшний день проект осуществляется на главных улицах города.

"Он подразумевает включение зеленого сигнала светофора на дорогах с большим потоком автомобилей. Во вторник вечером с 16.30 до 20.00 проект осуществлялся на улице Василе Александри и шоссе Хынчешть",- сказал примар.

В среду проект будет осуществлен на улице Александр Пушкин, Василе Лупу и Константин Стере.

В случае, если проект покажет положительные результаты, он будет осуществлен во всех секторах города.

Чебан сообщил, что кроме проекта в процессе формирования находится совместная с МВД рабочая группа, в рамках которой будут обсуждаться разные вопросы и методы решения, в частности относительно автомобильного движения.


Опубликовано: 13:24 18/12/2019

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