14-летняя девочка-подросток из Великобритании недавно скончалась в Кагульской районной больнице в результате осложнений от гриппа, передает МОЛДПРЕС.



Корреспонденту МОЛДПРЕС глава пресс-службы Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор отметила, что несовершеннолетняя оказалась в больнице в тяжелом состоянии, а лабораторные анализы подтвердили наличие у нее, в том числе, гриппа A(H3N2).



Согласно данным НАОЗ, с начала холодного сезона в Молдове зарегистрировано 9 случаев сезонного гриппа, в том числе 5 за последнюю неделю.



Специалисты утверждают, что наиболее эффективным методом защиты от вируса гриппа является вакцинация.



В этом году в страну ввезено 200 тыс. доз вакцин против гриппа. Они уже были распределены медицинским учреждениям. Пациенты, желающие пройти вакцинацию, могут обратиться к семейному врачу. Сезон гриппа длится с октября по май.



Чтобы избежать заболевания, эпидемиологи рекомендуют гражданам не прибегать к самолечению и обращаться к врачу при появлении первых симптомов гриппа. Также необходимо избегать контакта больных с беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом, больными сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.



По данным Министерства здравоохранения, с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года зарегистрировано 2151 случаев гриппа.