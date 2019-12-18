

Государственная налоговая служба, начиная с 18 декабря, вслед за инспекторами муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и полицией, проведет проверки у торговцев рыбой, торгующих в столице, а также на сельскохозяйственных рынках.



Проверки проводятся с целью предотвращения последствий, связанных с нарушением норм, регулирующих деятельность экономических агентов.



FISC напоминает налогоплательщикам об обязательстве применять кассовые аппараты при проведении расчетов наличными, а также хранить документы о происхождении продукции.



Кроме этого, налоговая призывает торговцев соблюдать положения действующего законодательства.



Напоминаем, с 05 по 14 декабря 2019 года инспекторы муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева вместе с сотрудниками министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и полицией провели проверки у торговцев рыбой, торгующих в столице, а также на сельскохозяйственных рынках.

