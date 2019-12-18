Налоговая служба вместе за управлением по безопасности пищевых продуктов и минсельхозом проведет проверку торговцев живой рыбой
Государственная налоговая служба, начиная с 18 декабря, вслед за инспекторами муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и полицией, проведет проверки у торговцев рыбой, торгующих в столице, а также на сельскохозяйственных рынках.
Проверки проводятся с целью предотвращения последствий, связанных с нарушением норм, регулирующих деятельность экономических агентов.
FISC напоминает налогоплательщикам об обязательстве применять кассовые аппараты при проведении расчетов наличными, а также хранить документы о происхождении продукции.
Кроме этого, налоговая призывает торговцев соблюдать положения действующего законодательства.
Напоминаем, с 05 по 14 декабря 2019 года инспекторы муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева вместе с сотрудниками министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и полицией провели проверки у торговцев рыбой, торгующих в столице, а также на сельскохозяйственных рынках.
Опубликовано: 12:01 18/12/2019
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