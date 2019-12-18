Папа Франциск объявил, что правило "папской тайны" более не будет применяться к делам о сексуальных преступлениях против детей.



Такие преступления, совершенные служителями церкви, католическая церковь до сих пор расследовала в режиме абсолютной секретности, заявляя, что стремится защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемых.



Однако в новых папских документах, опубликованных во вторник, отменяются подобные меры для тех, кто сообщает о преступлениях или заявляет о том, что стал жертвой таковых.



В феврале в Ватикане состоялась конференция руководства католической церкви, участники которой выступили с призывом отменить правило "папской тайны".



Они заявили, что отмена этого правила при рассмотрении дел о сексуальных преступлениях будет содействовать прозрачности и поможет полиции и другим светским юридическим инстанциям запрашивать информацию у церкви.



Папа римский отдал распоряжение официальным лицам Ватикана следовать в таких случаях светским законам и содействовать полиции при расследовании таких дел.



Папа также внес коррективы в определение Ватиканом детской порнографии, повысив максимальный возраст с 14 до 18 лет.



Ведущий следователь Ватикана по расследованию сексуальных преступлений архиепископ Мальты Чарльз Сциклуна назвал это решение папы эпохальным.



"Папская тайна"



"Папская тайна" в отношении сексуальных преступлений священников была введена папой Бенедиктом XVI в 2001 году. Он настаивал на том, что такая конфиденциальность необходима для защиты частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса.



Другой целью этого запрета была защита переписки между Ватиканом и папскими представительствами подобно защите дипломатической переписки.



Однако в последующие годы это правило стало применяться к судебным делам.



Церковь не раз упрекали в том, что "папской тайной" злоупотребляют некоторые церковники, чтобы не сотрудничать с полицией при расследовании подобных дел.



"Некоторые инстанции и юрисдикции с готовностью ссылались на "папскую тайну", утверждая, что они не имеют права делиться информацией с властями или жертвами, - заявил архиепископ Сциклуна. - Теперь это препятствие, если его можно так назвать, устранено, и "папская тайна" не может более служить оправданием".



В соответствии с новыми инструкциями, "папская тайна" более не связывает служащих канцелярии папской Курии и в случаях иных правонарушений, связанных со случаями сексуальных преступлений в отношении детей или детской порнографии.



Свидетели, жертвы и лица, которые оформляют такие дела, также более не связаны этой тайной.



В свой 83-й день рождения папа Франциск откликнулся на давнюю жалобу жертв таких преступлений и заявил, что все показания, собранные церковью по делам о детской порнографии и о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, будут теперь передаваться правоохранительным органам.



В прошлом католическую церковь обвиняли в использовании законов о "папской тайне", чтобы оправдать сокрытие преступлений сексуального характера, совершенных служителями церкви.



Наказанием нарушения "папской тайны" было отлучение от церкви, и поэтому мало кто осмеливался передавать информацию по таким делам светским властям.



Теперь эти наказания отменены, как и запрет на передачу такой информации.