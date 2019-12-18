В примэрии Кишинева в течение недели будет создана рабочая группа по разработке концепции уличной торговли. Председателем рабочей группы станет примар Ион Чебан, а ответственными за осуществление политик будет вице-примар Виктор Киронда.



В состав рабочей группы также войдут экономические агенты, владеющие киосками.



В течение 3-4 месяцев рабочая группа разработает новые политики на муниципальном уровне, относительно уличной торговли.



Примар Кишинева Ион Чебан отметил во вторник на встрече с экономическими агентами, что киоски, которые были вывезены, не будут установлены на прежние или другие места (улицы, дворы), пока не будут разработаны и приняты новые политики. Такое решение принято в результате нарушений, выявленных в уличной торговле.



Градоначальник также предупредил экономических агентов, как только будут выявлены нарушения, киоски сразу будут вывезены.



"Установка новых киосков, соответствующих всем стандартам, будет проводиться исключительно по конкурсу. Все нынешние киоски будут заменены согласно новой концепции. Если хотите жить в современном городе, тогда соблюдайте правила, установленные властью", - сказал Чебан во время встречи.



В ходе обсуждений, градоначальник потребовал подготовить и представить ему список людей, которые остались без работы после того, как были вывезены киоски.



Напоминаем, на прошлой неделе было вывезено 90 киосков, которые продавали табачные изделия вблизи учебных заведений и медицинских учреждений.