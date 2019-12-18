Серьезное ДТП произошло в Новоаненском районе
Серьезная авария произошла вчера вблизи села Цынцерены Новоаненского района. По словам очевидцев, спровоцировал аварию водитель «Пежо», который попытался скрыться с места ДТП. В результате аварии второй автомобиль врезался в дерево. Машина получила серьезные повреждения, а водитель и пассажир – травмы.
Правоохранительные органы Молдовы устанавливают все обстоятельства аварии.
Опубликовано: 11:06 18/12/2019
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