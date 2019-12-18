Серьезная авария произошла вчера вблизи села Цынцерены Новоаненского района. По словам очевидцев, спровоцировал аварию водитель «Пежо», который попытался скрыться с места ДТП. В результате аварии второй автомобиль врезался в дерево. Машина получила серьезные повреждения, а водитель и пассажир – травмы.Правоохранительные органы Молдовы устанавливают все обстоятельства аварии.